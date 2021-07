Blangiardo: stipendi bassi spingono giovani all’estero

editato in: da

(Teleborsa) – Il problema dei bassi salari “spiega la propensione di molti nostri giovani preparati a cercare un impiego all’estero“. A dirlo il Presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, in un’intervista rilasciata a La Stampa.

“Nel corso del primo trimestre 2021 sono stati rinnovati otto contratti nazionali di categoria. Mentre quelli in attesa di rinnovo sono 43 e interessano circa 9,7 milioni di dipendenti – il 78,5% del totale – con un monte retributivo pari al 77,7%”, spiega.

Quanto alla questione demografica, Blangiardo sottolinea che “una popolazione sempre più vecchia e longeva come quella italiana non può permettersi forme anticipate di pensionamento. Ritengo che la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro debba essere sostenibile finanziariamente”, mentre i lavoratori “maturi” dovrebbero essere “messi in condizione di continuare ad offrire il loro contributo, naturalmente per scelta libera, in modo flessibile e con adeguate forme di incentivazione”. Senza “contrapposizione” con l’occupazione giovanile.