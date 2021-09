Blangiardo (Istat): segnali di reazione da PIL e occupazione

editato in: da

(Teleborsa) – E’ in atto una “reazione” dell’economia italiana. Lo ha confermato il Presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, aprendo il Festival della Statistica e della Demografia.

“Molti segnali sono positivi e si ha veramente la sensazione che non solo il PIL, come ha ricordato il ministro Brunetta, ma anche l’occupazione mettono in evidenza che una reazione sta avvenendo e noi dobbiamo crederci”, ha affermato.

Blangiardo si è poi detto convinto che “abbiamo la possibilità di venirne fuori abbastanza in fretta“.