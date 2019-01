BlackRock, utile 4° trimestre in calo del 60% e sotto attese

editato in: da

(Teleborsa) – BlackRock chiude il 4° trimestre del 2018 con conti al di sotto delle attese e asset gestiti per l’intero anno in calo da 6.288 a 5.975 miliardi.

Il maggior gestore di asset al mondo ha riportato un utile netto di 927 milioni di dollari, pari a 5,78 dollari per azione, più che dimezzato (-60%) rispetto ai circa 2,3 miliardi, 14,01 dollari per azione, dello stesso periodo del 2017. Escludendo le voci straordinarie, l’EPS è stato di 6,08 dollari per azione, sotto i 6,27 dollari stimati dal consensus.

Altro dato che ha deluso sono i ricavi, scesi a 3,43 miliardi di dollari, rispetto ai 3,76 miliardi del dicembre 2017. Gli analisti ne avevano previsti per 3,5 miliardi.

Per l’intero esercizio 2018, la società annuncia un utile netto in calo a 4,3 miliardi, dai 4,952 miliardi del 2017, mentre i ricavi sono saliti a 14,19 miliardi dai 13,6 miliardi del 2017.

Nonostante questo, la società ha annunciato un aumento dle 5% del dividendo cash trimestrale a 3,3 dollari.