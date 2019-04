BlackRock sceglie SG Company

editato in: da

(Teleborsa) – SG Company è stata scelta tra i “Preferred Partner” da BlackRock, la principale società di gestione del risparmio a livello mondiale e tra i primi fornitori di servizi di gestione degli investimenti, del rischio e di consulenza rivolti a investitori privati, istituzionali e agli intermediari finanziari.

In base all’accordo (non esclusivo), l’azienda italiana quotata all’AIM Italia attiva nella comunicazione integrata Live & Digital e le società del Gruppo saranno tra i fornitori partner preferenziali di BlackRock per tutte le attività legate appunto alla Live & Digital Communication.

“Serviamo grandi marchi del settore Finance & Insurance sin dalla nostra nascita e, oggi, siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti tra i Preferred Partner di BlackRock e, quindi, di poter offrire anche a loro i nostri servizi e le nostre competenze in ambito Live & Digital Communication – ha commentato Davide Verdesca, Chairman & CEO di SG Company S.p.A. – . Infatti, l’approccio innovativo di BlackRock nei diversi business e la relazione di fiducia nei confronti dei propri clienti, si sposano appieno con i nostri valori aziendali”.