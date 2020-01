BlackRock rivede strategie con focus su cambiamenti climatici

editato in: da

(Teleborsa) – Le preoccupazioni per i cambiamenti climatici scalano la classifica delle priorità delle aziende collocandosi ai primi posti, per i riflessi che questo avrà sulle imprese e sulla finanza. Non lo confermano solo sondaggi, ma anche le strategie degli specialitsti della finanza.

BlackRock, ad esempio, sta ripensando le sue strategie d’investimento in chiave sostenibile. Larry Fink, numero uno della big statunitense del private equity, ha scritto una lettera ai suoi azionisti, affermando che il tema è fra le priorità di ogni azienda e governo e che in “un futuro molto vicino” vi sarà “una significativa riallocazione del capitale”.

Fink afferma che sempre più investitori ritengono che il “rischio climatico significhi rischio d’investimento” e chiedono di riallocare i portafogli in chiave sostenibile. “Cercano di comprendere non solo i rischi fisici legati al cambiamento climatico, ma anche che impatto avranno le politiche legate al clima sui prezzi, sui costi e sulla domanda dell’economia nel suo complesso”, spiega il manager, aggiungendo che questo implica una “rivalutazione del rischio e del valore degli asset” perché la finanza anticipa sempre i trend.

Con questa visione, il numero uno di BlackRock anticipa “saremo sempre più propensi a votare contro i dirigenti e i consiglieri di amministrazione quando le società non svolgeranno progressi sufficienti“ in tema di sostenibilità e “non predisporranno linee guida e piani aziendali ad essa connessi”.