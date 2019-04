Blackrock annuncia utili in calo ma superiori alle attese

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati in calo ma sopra attese per BlackRock, che ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in calo del 3% a 1,05 miliardi di dollari, pari a 6,61 dollari ad azione, dagli 1,09 miliardi, pari a 6,68 USD per azione, dell’anno prima. L’EPS appare superiore alle attese che indicavano un utile di 6,04 dollari.

I ricavi sono calati di quasi il 7% a 3,33 miliardi di dollari, risultando sostanzialmente in linea con le stime., mentre si registra una contrazione dell’utile operativo del 10% a 1,2 miliardi.

Il valore degli asset totali di BlackRock è tornato sopra i 6.000 miliardi di dollari, dopo un 2018 piuttosto difficile, mentre la raccolta netta del trimestre è stata di 65 miliardi, di cui 59,7 miliardi nei fondi a lungo termine, in primis gli Etf di iShares che hanno generato flussi per 30,7 miliardi.

