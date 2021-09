BlackBerry, perdita minore del previsto nell’ultimo trimestre

(Teleborsa) – BlackBerry, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless, ha riportato i risultati finanziari migliori del previsto nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2022, terminato il 31 agosto 2021. Il fatturato totale dell’azienda per il periodo è stato di 175 milioni di dollari, mentre il margine lordo dell’azienda è stato del 64%. I ricavi sono stati inferiori ai 259 milioni di dollari al 31 agosto 2020, ma superiori ai 164 milioni di dollari stimati dagli analisti. BlackBerry ha riportato una perdita di 6 centesimi per azione, rispetto alla perdita prevista di 7 centesimi per azione.

Le entrate della divisione IoT per il secondo trimestre sono state di 40 milioni di dollari, con un margine lordo dell’83%. Le entrate della divisione Cyber Security sono state di 120 milioni di dollari, con un margine lordo del 59%. Licenze e altri ricavi sono stati di 15 milioni di dollari, con un margine lordo del 60%.



“I ricavi per tutte le linee di business hanno superato le aspettative in questo trimestre. La business unit Cyber Security ha fornito fatturazioni sequenziali robuste e crescita dei ricavi e la business unit IoT ha ottenuto buoni risultati di fronte alle pressioni globali di carenza di chip”, ha affermato John Chen, presidente esecutivo e CEO.

“Stiamo già vedendo i benefici derivanti dall’istituzione delle due business unit chiave e siamo lieti di nominare John Giamatteo Presidente della Cyber Security – ha aggiunto – Giamatteo, che in precedenza è stato presidente e Chief Revenue Officer di McAfee, aggiunge competenze leader nel settore”.