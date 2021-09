Blackberry, il titolo vola dopo la trimestrale oltre le attese

(Teleborsa) – Ottima la performance dell’azienda canadese produttrice di dispositivi wireless, che si attesta a 10,78 con un aumento del 12,71%. Il titolo di Blackberry beneficia di una trimestrale che ha battuto il consensus, sia nella voce ricavi che in quella dell’utile per azione. Al contempo, l’azienda ha nominato John Giamatteo come presidente della divisione Cyber Security.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 11,23 e successiva a 12,31. Supporto a 10,15.