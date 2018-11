Black Friday: un giro d’affari da 2 miliardi di euro. Sconti Trenitalia anche su offerte già disponibili

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti pazzi per il Black Friday, con gli italiani che spenderanno in media di 118 euro a testa per gli acquisti pre-natalizi per un totale di 2 miliardi di euro. Per l’evento importato dall’America, hanno deciso di fare acquisti quasi la metà degli italiani (47%) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia un deciso aumento della spesa sul web, alla quale fa ricorso quest’anno ben il 46% degli italiani che fanno acquisti. Complessivamente il giro di affari quest’anno in Italia supera i 2 miliardi favorito dalla tendenza nazionale a non concentrare le offerte in un periodo limitato ma di spalmarle durante l’intera settimana.

Aderisce all’iniziativa anche Trenitalia, offrendo alle persone che si spostano in treno l’occasione di viaggiare a prezzi ancora più vantaggiosi, con sconti anche sulle migliori offerte già disponibili. Per tutto il weekend, fino a domenica 25 novembre, su tutti i canali di vendita Trenitalia sarà infatti possibile acquistare i biglietti ferroviari con riduzioni extra del 30% su tutti i prezzi a disposizione, per i viaggi dal 9 gennaio al 7 marzo 2019.

La speciale promozione dedicata ai clienti della società di trasporto del Gruppo FS riguarda i servizi nazionali di lunga percorrenza in Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, InterCity e InterCity Notte. Dall’agevolazione sono esclusi gli abbonamenti e i carnet.