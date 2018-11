Black friday, shopping per 1 italiano su 2: spesa media 118 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Per il Black Friday hanno deciso di fare acquisti quasi la metà degli italiani (47%) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet. Lo rivela un’analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che la spesa media sarà di 118 euro a persona anche perché in molti hanno approfittato degli “sconti pazzi” per anticipare qualche regalo di Natale da mettere sotto l’albero.

Complessivamente il giro di affari quest’anno in Italia supera i 2 miliardi favorito dalla tendenza nazionale a non concentrare le offerte in un periodo limitato ma – continua Coldiretti – di spalmarle durante l’intera settimana.

Cifre incoraggianti anche se ben lontane da quello dei consumatori statunitensi che per la stagione delle feste che prende tradizionalmente il via con il Black Friday , spenderanno oltre mille dollari per i loro acquisti, dal cibo all’abbigliamento, con un +4,1% rispetto all’anno scorso, secondo le stime della National Retail Federation.