Black Friday per Amazon: sciopero dei dipendenti in Italia e in Germania

(Teleborsa) – Nel giorno del Black Friday, ancora agitazioni dei lavoratori di Amazon.

Nel centro di Castel San Giovanni (Piacenza), aperto dieci anni fa con un centinaio di dipendenti, da stamane i lavoratori hanno incrociato le braccia. Il centro impiega oggi circa 4 mila dipendenti. La metà di questi ha un contratto a tempo indeterminato, l’altra metà contratti di lavoro somministrato.

Uno sciopero annunciato nello stabilimento che arriva in concomitanza di giornate di sconti come quella di oggi 24 novembre. L’ormai noto Black Friday è il giorno che dà inizio al maggior periodo di vendite per l’industria retail americana…e non solo.

I dipendenti scioperano per avere un miglioramento retributivo. “Siamo con i lavoratori di Amazon senza se e senza ma. La lotta per un lavoro dignitoso e rispettoso dei diritti è giusta. E’ una lotta che non solo condividiamo ma che vogliamo sostenere in tutti i modi possibili. E’ una battaglia di civiltà, di solidarietà, di straordinaria importanza per il futuro di tutti i lavoratori, non solo italiani” chiosa il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso.

Lo sciopero dei lavoratori Amazon in Italia si ripercuote anche in Germania.

Il sindacato tedesco Ver.Di ha convocato lo sciopero in diverse sedi di Amazon anche in Germania dove il Gruppo ha circa 12 mila dipendenti. La mobilitazione dovrebbe durare fino all’ultimo turno di sabato 25 novembre.