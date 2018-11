Black Friday da record: acquisti per oltre 1 miliardo di euro online

editato in: da

(Teleborsa) – Iniziative che consentono agli amanti dello shopping di darsi letteralmente alla pazza gioia togliendosi qualche sfizio in più a prezzi vantaggiosi, in alcuni casi addirittura dimezzati. Perchè si sa, con la crisi che stringe la morsa ormai da anni, il binomio perfetto è acquistare risparmiando.

IL POLITECNICO “VEDE” IL RECORD – Sarà per questo che cresce sempre di più il numero di quanti si lasciano più che volentieri contagiare dalla febbre degli sconti che avrà il suo culmine nella giornata di domani, il Black Friday (23 novembre) e il Cyber Monday, di scena il 26 novembre. Secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano, in questi quattro giorni, gli acquisti online degli italiani supereranno per la prima volta il miliardo di euro con una crescita del 35% circa rispetto al 2017.

Dati sicuramente positivi e incoraggianti che testimoniano come queste iniziative, di origine americana, piacciano sempre più e siano ormai entrate nelle abitudini degli italiani poiché percepite come irrinunciabili occasioni per risparmiare magari sui regali di Natale e per permettersi oggetti del desiderio o di uso quotidiano.

VOLA IL FATTURATO – Esultano i merchant eCommerce che mediamente in un giorno realizzeranno più di 3 volte tanto il fatturato di un giorno qualsiasi, mentre quegli operatori che saranno particolarmente aggressivi potranno arrivare fino a 7 volte il transato di un giorno medio.

SMARTPHONE A PORTATA DI MANO PER NON LASCIARSI SCAPPARE L’OFFERTA LAMPO– Sempre più rilevante il ruolo dello smartphone soprattutto per gli acquisti dove conta l’istante temporale di acquisto, le famose offerte lampo: sarà anche per questo che oltre il 30% delle vendite saranno infatti realizzate attraverso questo dispositivo.