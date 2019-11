Black Friday, Confesercenti: 16 milioni italiani spenderanno 1,7 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Gli amanti dello shopping scaldano i motori in vista dell’appuntamento, ormai consueto, con il Black Friday che quest’anno cadrà il 29 novembre: questa la data segnata in rosso sul calendario di quanti non vedono l’ora di approfittare dell’occasione a prezzo ghiotto per portare a casa l’oggetto del desiderio, trainati dal Natale ormai alle porte.



Un vero e proprio rito che si consolida sempre di più. Quest’anno sono oltre 16 milioni – quasi 4 milioni in più del 2018 – gli italiani pronti a cogliere l’opportunità della giornata di super sconti che farà da apripista alla stagione dello shopping natalizio per una spesa media di 107 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale. Non solo sulla rete, ma anche sulla strada: saranno infatti circa 180mila i negozi ‘reali’ che aderiranno al Black Friday con sconti medi a partire dal 30%. E, in un caso su due, le offerte saranno estese anche al sabato e alla domenica. Lo rivela il consueto sondaggio condotto da SWG per Confesercenti su un doppio campione di consumatori e imprenditori del commercio.

Il Black Friday dentro e fuori la rete – Il fatturato previsto per l’occasione si traduce in una porzione di consumi consistente: 1,7 miliardi di euro che si divideranno tra le attività commerciali online e i negozi su strada. Quest’anno ad acquistare sul web sarà il 45% degli interessati al Black Friday, mentre il 15% opterà per i negozi reali. Un 26% di consumatori a caccia di occasioni, invece, si orienterà su entrambe le tipologie di vendita. Ma c’è anche un 14% che ancora non ha deciso dove farà i suoi acquisti.

Gli acquisti preferiti: tecnologia e regali di Natale – Svettano i prodotti tecnologici, indicati dal 45% (era il 43% nel 2018). Seguono i prodotti di moda (il 26% rispetto al 29% del 2018), gli elettrodomestici (il 25% contro il 26% dello scorso anno), i mobili e prodotti per la casa (in calo dal 18% al 15%) ed infine i viaggi, in crescita (il 10%, era l’8% nel 2018).

Negozianti e Black Friday, luci ed ombre – Una occasione sicuramente da sfruttare anche se c’è chi pensa che sul lungo periodo la politica delle promozioni continue sia controproducente per il mercato.

OCCHIO ALL’EFFETTO BOOMERANG – “Il Black Friday è sicuramente un’opportunità, ma anche una sfida per gli imprenditori del commercio”, commenta Confesercenti nella nota ufficiale. “Se da un lato c’è una chiara occasione commerciale anche per i negozi della distribuzione tradizionale, dall’altro il commercio sconta gli effetti di una bulimia di promozioni di cui il Black Friday è solo l’apice. Su spinta dei grandi gruppi e dei giganti dell’ecommerce, infatti, negli ultimi anni si è instaurato un regime di sconto continuo, pensato per impressionare i clienti con riduzioni di prezzo spesso eclatanti. E non sempre veritiere, visto che – al contrario dei saldi nei negozi reali – queste giornate promozionali sul web non sono sottoposte a regole di trasparenza né sui prezzi di partenza né sugli sconti praticati. Non solo: l’eccesso di promozioni rischia, paradossalmente, anche di disincentivare i consumatori, portandoli a rimandare gli acquisti in attesa dell’offerta migliore”.