BitMilano, 1300 espositori presentano il turismo di oggi e del futuro

(Teleborsa) – Apre con una spinta verso l’innovazione digitale BitMilano 2019 (Borsa Internazionale del Turismo), organizzata, come sempre, nei padiglioni Fieramilanocity. La manifestazione, dal 10 al 12 febbraio, si riconferma piattaforma fondamentale a cui fanno riferimento tutti gli specialisti del settore turismo e non solo.

Con circa 1300 espositori, BitMilano diventa anche un punto di riferimento per gli appassionati di viaggi che possono trovare tra gli stand informazioni sulle mete, occasioni e scoprire nuove destinazioni tra i Paesi che per la prima volta si sono aggiunti alla manifestazione come Armenia, Costa Rica, Oman, Monaco e Namibia.

A rappresentare l’eccellenza italiana ci sono gli stand delle Regioni, delle località turistiche più conosciute e delle grandi città. Quest’anno i turisti che guardano al Belpaese sono soprattutto interessati ai percorsi enogastronomici con una grande tendenza verso il turismo ecosostenibile su rotaia o su due ruote. Ad arricchire l’offerta di BitMilano si aggiunge un programma serrato di convegni e conferenze distribuiti nei tre giorni della manifestazione che si prospetta essere più che mai rivolta verso il futuro.