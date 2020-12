Bitcoin vola su nuovo record storico e avvicina soglia 20 mila dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Il Bitcoin raggiunge nuovi record storici, arrivando a a sfiorare la soglia dei 20mila punti, in risposta alla pausa dei mercati azionari ed al progressivo deprezzamento del dollaro, che si è portato ai minimi da due anni e mezzo.

La criptovaluta più conosciuta al mondo ha chiuso gli scambi in rialzo dell’8% a 19.705 dollari, nuovo massimo di tutti i tempi, superando il precedente record raggiunto nel dicembre 2017 ed portando il rialzo da inizio anno a +170%.

A questi livelli, il Bitcoin ha raggiunto una capitalizzazione di oltre 360 miliardi di dollari, un valore vicinissimo a quello di un colosso come JP Morgan.

Il rally di fine anno del Bitcoin non è nuovo, nel dicembre 2017 la criptovaluta aveva già avvicinato la soglia dei 20mila dollari, per poi rapidamente dimezzare il suo valore, venendo bollato come uno strumento fortemente speculativo. Oggi, le criptovalute incominciano a diventare uno strumento più evoluto e molti investitori istituzionali hanno mostrato un certo interesse per questo investimento, non ultima JP Morgan.

Ad innescare il rally dell’ultimo mese anche la decisione di Paypal di ammettere il Bitcoin come strumento di pagamento a partire dal 2021.

(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)