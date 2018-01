Bitcoin, Nowotny (BCE): “stop a anonimato, introdurre IVA&#...

(Teleborsa) – Regolamentare i bitcoin, ponendo fine all’anonimato delle transazioni e introducendo un’imposta sul valore aggiunto.

La richiesta giunge da Ewald Nowotny, Governatore della Banca Centrale austriaca ed esponente di primo piano della Banca Centrale Europea che ha definito la criptovaluta strumento speculativo e per il riciclaggio di denaro sporco.

“Si dovrebbe applicare quella che è la regola di base in ogni altra transazione finanziaria: tutti i soggetti coinvolti dovrebbero rivelare la propria identità”, ha dichiarato al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, aggiungendo: “abbiamo bisogno di una tassa sul valore aggiunto dei bitcoin, dal momento che non è una valuta”.

I commenti di Nowotny fanno eco a quelli di altri funzionari della BCE, che considerano la spettacolare crescita del valore del bitcoin come una bolla, piuttosto che come un segno che potrebbe renderla una concorrente digitale dell’euro utilizzato dai 19 paesi membri della moneta unica.

“Non è possibile – ha sottolineato Nowotny – che abbiamo appena deciso di smettere di stampare banconote da 500 euro per combattere il riciclaggio di denaro sporco, che abbiamo imposto regole rigide su ogni piccolo club di risparmio per poi vedere alle persone che riciclano spensieratamente denaro in in tutto il mondo con i bitcoin”.