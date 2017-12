Bitcoin in frenata. La Corea del Sud sta valutando nuove regole

(Teleborsa) – Dopo il vigoroso rally registrato nell’anno scattano le prese di beneficio sul Bitcoin.

La criptovaluta è tornata a trattare poco sopra la soglia dei 14.000 dollari, esattamente a 14.144 dollari, dopo aver toccato un minimo a 13.672 dollari. A frenare le quotazioni le regole sulle valute virtuali che il governo della Corea del Sud sta pensando di adottare per mettere un freno alla “abnorme speculazione” che circonda questo strumento finanziario. Seul starebbe pensando non solo alla tassazione dei profitti derivanti dalle transazioni in criptovalute ma anche alla possibilità di chiudere alcune piattaforme che consentono le transazioni di Bitcoin.