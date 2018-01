Bitcoin e le sue “sorelle”: le criptovalute sono pronte a rivoluzionare l’economia?

Le monete virtuali, sono ormai una realtà in continua espansione che sta generando praticamente un mercato finanziario parallelo. Può spiegarci, in parole semplici, cosa sono?

Dunque, le crittovalute sono sostanzialmente software che si muovono sulla rete internet; in particolar modo su una “rete proprietaria” che a sua volta si muove su internet. Questi software, o per meglio dire questi Token, sono regolati dalla matematica e dalla crittologia. Il motivo per il quale hanno acquisito sempre più interesse è che risolvono un problema annoso relativo alle transazioni digitali, ovvero il cosiddetto “double spending”. Il problema è emerso con l’avvento delle reti di comunicazione; in sostanza ogni volta che si fa una transazione (sia un bonifico o un pagamento tramite carta di credito) dall’utente A all’utente B è necessario che essa sia “certificata” da una o più terze parti (banche, emittenti carte di credito etc), altrimenti si potrebbe correre il rischio che la stessa venga usata più volte.Nel 2009 il/i fantomatico/i Satoshi Nakamoto (uso anche il plurale perché non si sa se dietro lo pseudonimo si nasconda una o più persone. Personalmente sono portato a credere che sia un gruppo poiché le competenze per mettere in piedi questo ecosistema difficilmente sono possedute da una singola persona) inventa la blockchain ed il Bitcoin e li regala alla rete. La blockchain consente di effettuare transazioni dirette di crittovalute togliendo di mezzo qualsiasi intermediazione come se fosse una sorta di contanti digitale, motivo per il quale può essere considerata una rivoluzione potentissima. Inoltre quasi tutte le crittovalute nascono come numero finito, ovvero sono scarse ed è uno dei motivi per il quale stanno subendo questi aumenti di prezzo.