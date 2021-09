Bitcoin, dal 7 settembre avrà corso legale a El Salvador

editato in: da

(Teleborsa) – Il Bitcoin – la criptovaluta più diffusa e con maggior valore al mondo – dal 7 settembre avrà corso legale a El Salvador. Il piccolo Paese dell’America Centrale diventa così il primo al mondo ad utilizzare la criptovaluta come moneta reale, affiancandola al dollaro americano, la valuta ufficiale. Intanto, il Bitcoin scambia a quota 51.400 dollari – in rialzo del 2,3% nelle ultime 24 ore e del 7,8% negli ultimi sette giorni – secondo dati CoinMarketCap.

Il mese scorso è iniziata l’installazione di bancomat Bitcoin, dove i cittadini possono convertire la criptovaluta in dollari statunitensi e ritirarla in contanti. Il Presidente Nayid Bukele ha scritto su Twitter che il governo sta installando 200 sportelli automatici per accompagnare il lancio del suo portafoglio digitale chiamato Chivo. I salvadoregni potranno scaricare il portafoglio digitale del governo, inserire il proprio numero ID e ricevere 30 dollari in Bitcoin, ha dichiarato il ministro delle finanze Alejandro Zelaya.



La maggior parte della popolazione appare però preoccupata dal piano. Oltre il 67% della popolazione è in disaccordo o fortemente in disaccordo con l’uso del Bitcoin come moneta a corso legale, secondo un sondaggio della Central American University (UCA), un’università gesuita con sede a El Salvador. Il sondaggio, condotto ad agosto, ha anche mostrato che 9 persone su 10 non hanno una chiara comprensione del Bitcoin e 8 su 10 hanno affermato di avere poca o nessuna fiducia nel suo utilizzo.

In queste ore si sta inoltre osservando una crescente attenzione da parte dei crypto-entusiasti per la storica giornata di domani. Numerosi utenti su Twitter e Reddit stanno discutendo l’intenzione di acquistare 30 dollari di Bitcoin in massa il 7 settembre per festeggiare l’entrata in vigore della legge sui Bitcoin di El Salvador.