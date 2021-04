Bitcoin crolla sull’ombra delle indagini del Tesoro USA

editato in: da

Teleborsa

Si stabilizza il mercato delle criptovalute questa mattina, alla riapertura die mercati azionari, dopo il crollo registrato nel corso del weekend, sulla notizia che il Tesoro USA starebbe per aprire una indagine per riciclaggio.

Il Bitcoin, la valuta più nota e quella che ha guadagnato di più sinora, ha subito un crollo del 15% nella notte fra sabato e domenica, scivolando sino a 51mila dollari, per poi riassestarsi questa mattina a 56.907 (+0,56%).

Un movimento analogo ha seguito Ethereum, seconda criptovaluta per capitalizzazione, che è arrivata a perdere il 18% circa, mentre scambia stamattina a 2.248 dollari (+1,3%).

L’ombra delle indagini



Il Dipartimento del Tesoro americano, guidato da Janet Yellen, Secondo Bloomberg, sarebbe pronto ad aprire una indagine sul mercato delle criptovalute, ritenendo che sia il naturale sbocco per affari loschi ed un canale privilegiato del riciclaggio di denaro sporco. Per questo motivo il Tesoro USA starebbe per inviare avvisi di garanzia ad alcuni grandi istituti finanziari.

Non è la prima volta che Janet Yellen si esprime negativamente rispetto al mercato delle cripto valute, che è nato spontaneamente e poco regolamentato, quindi si presta a compiere “illeciti”. Ma anche la Presidente della BCE Christine Lagarde ha ripetutamente avvertito che le criptovalute si prestano ad attività di riciclaggio.

Una correzione era attesa

Al di là delle speculazioni, sembra che una correzione fosse largamente attesa sul mercato delle crypto currencies, che ha corso molto negli ultimi 6-8 mesi.

La scorsa settimana il Bitcoin ha toccato un nuovo record di 65mila dollari, in concomitanza con il debutto stellare di Coinbase, la principale piattaforma di scambio di criptovalute, sul Listino del Nasdaq. Da inizio anno la divisa eletrtronica ha pressoché raddoppiato il suo valore.

Lo stesso è avvenuto per le altre valute elettroniche come Ethereum, DogeCoin ed molte altre.

(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)