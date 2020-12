Bitcoin, continua la corsa al rialzo dopo aver sfondato i 20mila dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Sembra non volersi fermare la corsa al rialzo del Bitcoin, dopo che ieri ha sfondato per la prima volta quota 20mila dollari. La popolare criptovaltuta è scambiata ora sopra i 23mila dollari, con un rialzo del 16% negli ultimi 7 giorni e di oltre il 220% su base annua.

Gli analisti non prevedono però un crash come successe nel 2017, quando dopo un rally da record il Bitcoin dimezzò il suo valore nel giro di due mesi. Il mercato è nel frattempo maturato e le criptovalute sono diventate sempre più mainstream.

Il Bitcoin ha ricevuto, di recente, una spinta da grandi investitori come Paul Tudor Jones e Stanley Druckenmiller, ma anche da aziende tecnologiche come Square e MicroStrategy, che hanno investito in Bitcoin, secondo quanto riporta CNBC. “Abbiamo assistito a un cambiamento significativo nel profilo di coloro che sono interessati e hanno investito nella criptovaltuta. Questo mondo non è più di dominio dei soli programmatori di computer o appassionati di fintech”, ha spiegato Yoni Assia, CEO della piattaforma di investimenti eToro al network americano.