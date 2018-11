Birra protagonista al BBTech Expo dal 16 al 19 febbraio

editato in: da

(Teleborsa) – Birra sempre più protagonista alla Fiera di Rimini. Dal 16 al 19 febbraio si svolgerà la seconda edizione di BBTech Expo, la fiera professionale organizzata da Italian Exhibition Group su tecnologie, attrezzature e accessori per la produzione e il confezionamento di birre e bevande.

Carta vincente di BB TECH Expo anche la contemporaneità con Beer Attraction, Food Attraction e International Horeca Meeting, altre importanti manifestazioni dedicate alla “bionda” più bevuta al mondo.

Saranno rappresentati in fiera tutti i comparti della filiera con le aziende leader sia nel settore delle materie prime – Fermentis del gruppo Lesaffre, Mr Malt e Ninkasi – del processing – con CFT, Lasi, Simatec, Spadoni, Cimec e TMC Padovan – del filling – con Gai, Della Toffola e Cime Careddu.

Nel comparto tappi hanno confermato la loro presenza le storiche Clemente Rigamonti e Pelliconi mentre per il fine linea sarà presente in fiera un colosso come Robopac di Aetna Group.

Confermati anche espositori importanti nei sistemi di spillatura, come Celli, Vinservice e Bevco, aziende produttrici di bicchieri, come Rastal e Vdglass e produttori di bottiglie come Cantinivetro e Vetrobalsamo.

Un’importante new entry è rappresentata da Mapei, che presenterà a BB Tech tutte le sue novità nell’ambito dei pavimenti per i locali.

Oltre agli espositori vi saranno gli eventi del BBTech Lab, l’area dedicata a workshop, approfondimenti e meeting di formazione.

Confermata la collaborazione con il Cerb, Centro di ricerca per l’eccellenza della birra, che organizzerà importanti slot di aggiornamento per i professionisti.

Nel carnet di BBTech Expo anche iniziative collaterali: mostre e concorsi, come il nuovo contest dedicato al packaging più innovativo, che punta a valorizzare ricerca e design in un settore dove il made in Italy è protagonista.