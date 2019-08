Bird, sbarca a Rimini con i monopattini elettrici

editato in: da

(Teleborsa) – Bird, azienda leader nella micromobilità globale, ha annunciato il lancio nella città di Rimini, del nuovo Bird One, il più moderno e più longevo modello di monopattino elettrico a livello globale. La prenotazione potrà essere effettuata tramite l’app.

Bird ha come obiettivo il risolvere la ‘mobilità dell’ultimo miglio’, ovvero quelle brevi distanze che potrebbero essere coperte con soluzioni environment-friendly, lasciando a casa la macchina. Inoltre, per mantenere le strade pulite, Bird ha un team locale a Rimini che si assicura che i monopattini vengano utilizzati e parcheggiati correttamente durante le ore diurne.

Nel primo anno di attività di Bird, oltre 10 milioni di viaggi sono stati effettuati in 100 città. Se questi viaggi fossero stati fatti via macchina, circa 5,5 tonnellate di anidride carbonica sarebbero stati emessi nell’atmosfera.

Patrick Studener, Vice President di Bird e Head of Europe, Middle East & Africa, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente contenti di lanciare nella città di Rimini oggi, dove gli amministratori comunali stanno dando un chiaro esempio al resto dell’Italia per quanto riguarda le nuove forme di mobilità ai suoi residenti. Come in molte altre città, il traffico e la qualità dell’aria stanno riducendo la qualità di vita dei suoi residenti. Noi di Bird vogliamo risolvere questi problemi e rendere Rimini più vivibile, riducendo l’utilizzo delle automobili e spostando il pubblico all’utilizzo di monopattini elettrici environment-friendly. Nelle città dove abbiamo già lanciato il servizio, abbiamo realizzato la nostra missione e decine di migliaia di persone usano frequentemente il servizio.”