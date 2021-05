BioNTech in grande rialzo su costruzione nuovo sito produttivo a Singapore

editato in: da

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per Biontech, che mostra una salita bruciante del 10,34% sui valori precedenti, attestandosi a 164,9. L’azienda tedesca di biotecnologia, che ha sviluppato il vaccino anti-Covid assieme a Pfizer, ha annunciato oggi l’intenzione di espandere la sua presenza in Asia con l’istituzione della sua sede regionale per il sud-est asiatico a Singapore, dove stabilirà anche una struttura di produzione di vaccini a mRNA.

“La presenza di più nodi nella nostra rete di produzione è un passo strategico importante nella costruzione della capacità globali – ha affermato Ugur Sahin, CEO e co-fondatore di BioNTech – Con questo impianto di produzione di mRNA, aumenteremo la nostra capacità di rete complessiva ed espanderemo la nostra capacità di produrre e fornire i nostri vaccini e terapie a base di mRNA a persone in tutto il mondo”.

“Singapore offre un clima imprenditoriale eccellente, un’industria biotecnologica in crescita e una ricca base di talenti – ha aggiunto – Vorremmo ringraziare l’Economic Development Board di Singapore che è stato di grande supporto durante il nostro processo di pianificazione e non vediamo l’ora di contribuire con la nostra tecnologia e competenza allo sviluppo dell’industria biotecnologica a Singapore e in questa regione”.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 166,7 e successiva a 170. Supporto a 163,3.

(Foto: EPA/Biontech)