BioNTech amplia partnership con Siemens per aumentare produzione vaccini

(Teleborsa) – L’azienda biotecnologica tedesca BioNTech e il colosso dell’elettronica e della meccanica tedesco Siemens intendono intensificare la loro collaborazione per aumentare la produzione del vaccino contro la Covid-19. BioNTech intende replicare ciò che ha messo in atto nello stabilimento di Marburgo: nel sito tedesco ha convertito un impianto esistente in un impianto di produzione di vaccini con il supporto di Siemens in soli cinque mesi. Secondo gli accordi, Siemens fornirà le più recenti tecnologie di automazione e digitalizzazione per i siti di produzione BioNTech, come software di progettazione, simulazione e ingegneria, nonché tecnologia di controllo dei processi.

“Le nostre tecnologie e la nostra esperienza di lunga data li hanno aiutati a convertire il loro impianto di produzione in soli cinque mesi anziché in un anno – ha affermato Cedrik Neike, membro del CdA di Siemens – Ora vogliamo trasferire questo successo ad altri siti di produzione al fine di rendere i vaccini Covid-19 disponibili il più rapidamente possibile in tutto il mondo”.