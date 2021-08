BioNTech a +8% dopo trimestrale. CEO: non ha senso cambiare vaccino ora

editato in: da

(Teleborsa) – Spicca il volo l’azienda tedesca di biotecnologia, che si attesta a 421,2, con un aumento dell’8,29%. Il titolo di BioNTech – che ha sviluppato assieme a Pfizer un vaccino per la Covid-19 – beneficia della trimestrale positiva e della revisione al rialzo dell’aspettativa per i ricavi da vaccino: ora si aspetta entrate pari a a 15,9 miliardi di euro provenienti dal vaccino quest’anno, rispetto alle previsioni di maggio di 12,4 miliardi di euro.

Durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione della trimestrale, il CEO e co-fondatore Ugur Sahi ha detto che il migliore approccio contro le varianti – al momento – sembra essere continuare con una terza dose di richiamo del vaccino Covid-19 esistente. Non è infatti chiaro quali delle varianti del virus potrebbero emergere nei prossimi mesi e quindi non ha senso cambiare il vaccino ora, ha aggiunto. La Chief Medical Officer Oezlem Tuereci ha detto che i dati a disposizione finora suggeriscono che gli anticorpi neutralizzanti dopo la terza dose di vaccino sono superiori a quelli generati con la seconda dose, anche nei confronti delle varianti.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 434,3 e successiva a quota 462,8. Supporto a 405,9.

(Foto: EPA/Biontech)