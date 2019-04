Biometano, sottosegretario Crippa: “Memorandum passo importante. Ora disegnare road map”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Davide Crippa è intervenuto alla firma del memorandum of understanding fra la filiera dell’energia e quella agricola per lo sviluppo del biometano.

“Un meccanismo di produzione del biometano – ha affermato il Sottosegretario Crippa – può essere un elemento di stimolo per un settore innovativo, per un settore industriale in grado di riportare anche una sperimentazione tipicamente all’interno dei nostri confini. E soprattutto di avere quell’economia circolare che consenta agli agricoltori di essere parte attiva in un processo di decarbonizzazione molto importante”.

“Oggi alcuni impianti di biogas producono solamente energia elettrica con meccanismi di trasformazione e dei rendimenti bassissimi da un punto di vista energetico. L’utilizzo del biometano come sistema di trazione diretto è ben noto a tutti ed è evidente che non avendo una trasformazione quello può essere un sistema diretto per consumare meglio quel tipo di metano“.

Quali ricadute dall’effetto congiunto del decreto e del memorandum siglato oggi in termini economici e ambientali?

“Il memorandum di oggi è un punto di partenza importante – ha affermato – sul settore agricolo vediamo molte più possibilità di conversione di impianti tradizionali di produzione di energia solo elettrica. In questo contesto è evidente che può essere importante oggi disegnare una road map che consentirà di avere un settore industriale di produzione anche di trattori e di veicoli agricoli molto importante in termini di esportazione”.

“Questo vuol dire che oggi l’economia circolare può tornare al servizio degli agricoltori anche come sistema di alimentazione dei propri mezzi”.