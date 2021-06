Biogen, ok FDA a farmaco per l’Alzheimer

editato in: da

(Teleborsa) – Andamento poco mosso per Biogen, che mostra una variazione percentuale pari a +0,06% dopo che la Food and Drug Administration (FDA) sul trattamento contro l’Alzheimer ha approvato il farmaco aducanumab.

Il confronto del titolo con l’S&P 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia biotecnologica americana rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Lo status tecnico di Biogen è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 292,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 283. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 302,4.

(Foto: Ragesoss)