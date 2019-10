Bioera, scaduta opzione a favore di Idea Team per acquisto controllo Ki Group

editato in: da

(Teleborsa) – Lo scorso 24 ottobre è scaduto il termine previsto dall’art. 3.1 del contratto di opzione firmato il 27 luglio 2016 tra la Bioera, Biofood Italia e Idea Team avente ad oggetto un diritto irrevocabile di opzione a favore di Idea Team per l’acquisto da Bioera e Biofood di complessive n. 2.993.672 azioni Ki Group Holding, unitamente a tutti i diritti ad essi relativi, rappresentanti complessivamente una quota di controllo del 51,254% dell’attuale capitale sociale di Ki Group Holding. L’opzione in oggetto non risulta essere stata esercitata.

Lo fa la sapere stessa Bioera, con una nota, sottolineando che non essendo stata esercita l’opzione sopra richiamata, hanno cessato di avere efficacia a far data dallo scorso 24 ottobre gli impegni assunti dalla Società e da Biofood ai sensi dell’art. 6 del richiamato contratto di opzione, che limitavano la possibilità di porre in essere determinate operazioni al preventivo consenso di Idea Team.

