BioDue rafforza la propria struttura manageriale

(Teleborsa) – BioDue S.p.A. ha provveduto al rafforzamento della propria struttura manageriale mediante la nomina di quattro figure manageriali.

Tra le figure, la società che sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari, ha proceduto alla nomina a Chief Financial Officer del precedente Direttore Amministrativo, già in forza al Gruppo BioDue dal 2010.

Inoltre, sono stati individuati tre nuovi dirigenti di provenienza esterna e con comprovata esperienza ultradecennale nel settore farmaceutico, con il ruolo di Director of Business Development, per lo sviluppo delle strategie di crescita su nuovi prodotti e mercati, di Direttore Operativo per la Linea Pharcos Italia e di Direttore Operativo Linea BiOfta Italia.

Tale rafforzamento consentirà un ancor più specifico presidio dello sviluppo commerciale dei marchi propri, coerentemente sia con l’indirizzo strategico di Gruppo teso a privilegiarne le dinamiche di crescita, sia con il rafforzamento della Direzione Finanziaria della Società, in vista dell’avvio del passaggio al mercato MTA – segmento STAR.

“Lo sforzo nel preparare le condizioni per l’ammissione al listino ufficiale coinvolge necessariamente la squadra manageriale incaricata di perseguire operativamente gli obiettivi strategici di sviluppo sia nazionale che internazionale del Gruppo BioDue. La professionalità, le competenze, la determinazione e l’entusiasmo di questi nuovi manager contribuiranno a proseguire il lavoro iniziato oltre trent’anni fa dalla famiglia Benedetti e permettere il raggiungimento di nuovi ambiziosi traguardi” commenta il Presidente Vanni Benedetti.