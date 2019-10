editato in: da

(Teleborsa) – Alla fine le azioni Bio-On sono state sospese a tempo indeterminato con provvedimento di Borsa Italiana. La sospensione, prima temporanea e poi permanente, è scattata dopo la bufera giudiziaria che ha coinvolto la società ed il management.

Il Tribunale di Bologna ha fatto scattare le manette per l’Amministratore delegato Astorri e provvedimenti interdittivi per altri due manager, sequestrando beni per 150 milioni di euro.