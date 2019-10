Bio-on smentisce Quintessential: Astorri mai detto risultati legati ad attacco fondo

editato in: da

(Teleborsa) – Proseguono gli attriti tra Bio-on e Quintessential (QCM). L’azienda bolognese attiva nel settore dei biopolimeri di alta qualità, in merito all’ultima nota diffusa dal fondo americano, precisa che “il Presidente e Amministratore Delegato Marco Astorri, non ha mai affermato che i risultati della semestrale sono legati all’attacco del Fondo. La Società – prosegue il comunicato – ha dato la lettura della semestrale nei due comunicati stampa diffusi”.

In particolare, il fondo americano scrive nella nota che le affermazioni del Presidente e AD sono “incomprensibili”, in quanto i dati della semestrale “sono riferiti al periodo 1 gennaio/30 giugno 2019, mentre il fondo ha pubblicato le proprie ricerche nel mese di luglio 2019”. La responsabilità dei “disastrosi” dati della semestrale di Bio-on, secondo QCM, non sarebbe quindi da ricondurre all’attività di denuncia di Quintessential.

(Foto: © malp/123RF)