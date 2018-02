Bio-on prevede ricavi in forte accelerazione nel 2017

(Teleborsa) – Bio-on annuncia le stime preliminari dei principali dati gestionali dell’esercizio 2017. I ricavi balzano del 133% a 10,5 milioni di euro a fronte di 4,5 mln del 2016. L’EBITDA risulta pari a 6,2 milioni di (+ 675%) a fronte di 0,8 mln del 2016.

La posizione finanziaria netta evidenzia un surplus di cassa pari a 24,6 milioni di al 31.12.2017 (+71%) in miglioramento rispetto ai 14,4 milioni di del 2016. Il portafoglio ordini ammonta a 10 milioni di (+ 85%) a fronte di 55 milioni del 2016. La società riunirà il Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2018 per l’approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2017 ed il Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2017.

Bio-on prosegue l’attuazione del piano industriale che prevede, come ulteriore settore di attività, l’avvio entro il 2018 della produzione industriale di micro plastiche destinate al mercato della cosmetica di alto valore. Parallelamente cresce e si rafforza il business basato sulla concessione di licenze industriali per la produzione di bioplastica, che rimane uno dei segmenti principali dell’attività della società, e che sarà ulteriormente amplificato dall’ingresso di Bio-on nel segmento della cosmetica.

Gli obiettivi 2018 prevedono un ulteriore aumento del fatturato e dell’utile netto.

A Piazza Affari, Bio-on corre facendo un balzo del 7,74%.