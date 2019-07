Bio On, North Sails sceglie cosmetici MyKAI che rispettano il mare

editato in: da

(Teleborsa) – L’attenzione di Bio On per l’ambiente è stata ripagata. Da oggi MyKAI, la linea di prodotti cosmetici Ocean Friendly nata dall’alleanza tra Bio-on e Unilever è in vendita anche presso i negozi NORTH SAILS. I solari MyKAI sono privi di microplastiche e la loro formulazione è arricchita da un sistema filtrante “amico del mare” a base di filtri 100% minerali e un potente SPF (Sun Protection Factor) booster.

L’SPF booster di MyKAI è basato sulla rivoluzionaria micropolvere polimerica MinervPHB RIVIERA ed è il frutto dell’importante attività di ricerca di Bio-on nel mondo dei biopolimeri e della sua tecnologia brevettata, che consente tra l’altro di utilizzare una minore quantità di filtri, garantendo la stessa performance protettiva. Il biopolimero sintetizzato da Bio-on è 100% naturale, 100% biodegradabile, 100% biocompatibile, Certificato Cosmos e Natrue e GMO free. I solari MyKAI sono, inoltre, una vera e propria coccola per la pelle, grazie alla loro texture leggera e alla fragranza estiva per un’esclusiva esperienza sensoriale, senza lasciare residui.