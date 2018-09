Bio – On, nasce nuova business unit Fashion Development Material

editato in: da

(Teleborsa) – Bio – On, azienda attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta oggi 3 settembre la nuova business unit Fashion Development Material (FDM) specializzata nello sviluppo di nuovi materiali ad alta tecnologia destinati all’industria della moda e del lusso, basati sulla bioplastica Minerv PHAs, naturale e biodegradabile al 100%. L’obiettivo è identificare processi, tecnologie e brevetti per produrre tessuti, filati, superfici flessibili, pellicole, ecc. realizzate in bioplastica e destinate a sostituire i materiali di oggi, molti dei quali sintetici e inquinanti.

Fashion Development Material (FDM) si aggiunge alle 5 business unit che Bio On ha creato un anno fa: Bio On Plants; Cosmetic, Nanomedicine & Smart Materials (CNS); Recovery and Fermentation (RAF); Engineering (ENG) e Structural Materials Development (SMD).

“La ricerca di materiali innovativi ed ecosostenibili, che rispettano l’ambiente e le persone, è ormai una priorità anche nel settore del lusso e della moda – spiega Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-On – e oggi la creatività dei migliori designer si esprime anche attraverso la scelta di materiali naturali e biodegradabili. I materiali, che verranno sviluppati da un team dedicato, rispondono anche alla necessità di ridurre l’inquinamento provocato dalle fibre sintetiche che vengono utilizzate dall’industria della moda e che, in modo invisibile vengono rilasciate ad ogni lavaggio finendo nell’ambiente e nei mari”.