Bio On, nasce controllata per fertilizzanti biodegradabili

(Teleborsa) – Bio On ha creato una newco denominata U-COAT e detenuta al 100%, che avrà i diritti in esclusiva di sfruttamento una specifica tecnologia per il rilascio controllato nel terreno dei fertilizzanti basati su Urea.



Il mercato dell’urea per uso fertilizzante – spiega la società – è in costante crescita: +4% all’anno con oltre 180 milioni di tonnellate/anno prodotte nel mondo e un prezzo medio di 300 euro a tonnellata.

“L’innovazione è stata sviluppata da Bio-on con le bioplastiche PHAs, ed è quindi naturale e biodegradabile al 100%”.