Bio-on, la crema solare MyKAI arriva sul mercato

(Teleborsa) – MyKAI, la linea di prodotti cosmetici nata dall’alleanza tra Bio-on e Unilever è pronta a sbarcare sul mercato.

In partenza in questi giorni la distribuzione, curata da Unilever, dei primi prodotti della linea, ossia i solari MyKAI, che rappresentano anche i primi prodotti al mondo a portare nelle mani dei consumatori lo straordinario valore ambientale, oltre che di protezione, dell’innovativa tecnologia di Bio-on.

Le micropolveri biodegradabili progettate da Bio-on per MyKAI sostituiscono per la prima volta in un prodotto cosmetico i prodotti tradizionali (microbeads) che possono inquinare i mari e gli oceani.