Bio-on entra nell’indice MSCI World Small Cap

(Teleborsa) – Bio-on entra a far parte dell’indice MSCI World Small Cap.

L’ingresso, spiega la società che opera nel comparto della chimica sostenibile, è avvenuto il 1° dicembre 2017.

Tale indice, realizzato da Morgan Stanley Capital International, è rappresentativo di 4.263 aziende provenienti da 23 Paesi sviluppati. Le aziende che compongono l’indice provengono per il 55,44% dagli Stati Uniti, seguiti con il 12,32% dal Giappone e con il 7,42% dalla Gran Bretagna, spiega Bio-On.

Il settore maggiormente rappresentato è quello industriale con il 18,22%, seguito dall’Information Technology (14,49%) e dal settore finanziario (13,6%).

L’indice MSCI World Small Cap ha offerto agli investitori, nel corso degli ultimi anni, un ritorno annualizzato del 10,8% in un orizzonte temporale triennale, del 13,81% in un orizzonte temporale quinquennale e del 6,73% in un orizzonte temporale decennale.