editato in: da

(Teleborsa) – Dal 24 ottobre, Engadine Partners ha incrementato le vendite su Bio-on dallo 0,84% all’1,01%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

Intanto sul listino milanese, rialzo per Bio on, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,10%.