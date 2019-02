Bio-on e Innova Imagen insieme per produzione bioplastica in Messico

editato in: da

(Teleborsa) – Bio-on al lavoro in Messico. La società italiana attiva nel settore della bioplastica di alta qualità e Innova Imagen, società del gruppo Himes che opera nel settore del tessile in Messico e negli Stati Uniti con particolare attenzione all’innovazione ecosostenibile, annunciano di aver firmato un accordo esclusivo per progettare il primo impianto in Messico per la produzione di bioplastica PHA, naturale e biodegradabile al 100%, ottenuta da residui e sottoprodotti agroindustriali.

L’accordo conferisce a Innova Imagen un diritto esclusivo, con una durata di 18 mesi, per realizzare sul campo la progettazione e predisporre l’investimento e le iniziative commerciali connesse all’uso delle tecnologie Bio-on in Messico. Per Bio-on si tratta di un accordo del valore di mezzo milione di euro, il primo di questo tipo nella regione centro-nord americana e conferma il successo del modello di business basato sulla cessione in licenza di una delle tecnologie più innovative al mondo nel settore dei biopolimeri.

“La rivoluzione del PHA è già una realtà – sottolinea Marco Astorri, presidente e CEO di Bio-on – e chi vuole adottare tecnologie radicalmente ecologiche e passare a sistemi di produzione che rispettano il pianeta non ha più scuse. Il gruppo Himes, particolarmente sensibile alla protezione dell’ambiente e preoccupato dalle cattive abitudini umane nel consumo di plastica, ha fatto la scelta giusta e il team Bio-on non vede l’ora di iniziare questa nuova collaborazione in America Centrale anche per soddisfare il mercato di bioplastiche PHAs in rapida crescita”.

Frazionale il rialzo del titolo Bio-on a Piazza Affari: +0,84%.