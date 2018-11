Bio On collaborerà con Unilever per ridurre impatto ambientale nel settore personal care

editato in: da

(Teleborsa) – Unilever e Bio on hanno avviato una partnership strategica per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti per l’igiene e cura della persona che garantiscono un ridotto o nullo impatto ambientale.

L’accordo prevede l’utilizzo di bio-tecnologie brevettate per la produzione di micro plastiche naturali e biodegradabili.

Bio-on opererà con Unilever anche attraverso due nuove società dedicate al 100% allo sfruttamento di tecnologie esclusive per lo sviluppo, produzione e fornitura di prodotti personal care.

“La ricerca di prodotti innovativi e formulazioni all’avanguardia che rispettano l’ambiente e le persone, è ormai una priorità anche nel settore del Personal Care e noi siamo molto contenti di lavorare a fianco di un grande player come Unilever con il quale avremo la grande

opportunità di fare innovazione sostenibile raggiungendo un numero sempre più ampio di consumatori” ha dichiarato Marco Astorri, Presidente & CEO di Bio-on.