BIM, si dimette il Presidente

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, Jürgen Dennert, ha rassegnato ieri, con effetto immediato, le proprie dimissioni:

E’ quanto ha annunciato BIM in una nota, dove ha specificato che Jürgen Dennert ha motivato la sua decisione per “ragioni strettamente personali, tali da non consentirgli più di dedicarsi alla carica con la sistematicità, il tempo e l’impegno che egli ritiene dovuti”.

Il Consiglio di Amministrazione, rende noto la Banca, sarà chiamato ad assumere le decisioni di competenza in merito alla nomina di un nuovo Presidente.