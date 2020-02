Bilancio UE, accordo ancora lontano. Sassoli: “Ci dividono 230 miliardi”

editato in: da

(Teleborsa) – La partita sul nuovo Quadro finanziario pluriennale(Multiannual financial framework) è senza dubbio una delle più importanti che l’UE disputerà quest’anno, visto che con la Brexit l’Unione ha perso un pezzo per strada la Gran Bretagna. Risultato, più sfide e meno risorse.

“Siamo ancora lontani da una proposta accettabile”: questo il commento del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli al termine di una giornata di incontri sul bilancio pluriennale dell’UE, in vista del Consiglio europeo di domani, giovedì 20 febbraio. “Nei due incontri avuti con il Presidente Charles Michel”, ha riferito Sassoli, “abbiamo confermato la posizione unanime del Parlamento sulla proposta presentata sabato scorso” e che si discosta da quella del Consiglio di “230 miliardi”. Riflettori puntanti dunque alla riunione speciale del Consiglio in programma domani proprio per discutere del piano finanziario pluriennale dell’Unione europea per gli anni 2021-2027.

Nella bozza Michel – che andrebbe negoziato con l’Europarlamento – spiccano il taglio dei fondi di coesione e della politica agricola comune. Più risorse per le migrazioni e la transizione verde. 27, al momento, spaccati tra rigoristi (che auspicano meno risorse in comune) e ambiziosi, tra cui Italia e Spagna.

Secondo Sassoli questa “è una proposta che rischia di lasciare indietro l’Europa non solo rispetto ai suoi propri obiettivi, ma anche ad altri attori sulla scena internazionale come la Cina e gli Stati Uniti. E’ una proposta – sottolinea l’italiano – che va nella direzione di quelli che pensano che la Brexit significhi ‘meno Europa’, e quindi ‘meno budget’. Ma davanti alle sfide odierne non abbiamo bisogno di meno Europa, abbiamo bisogno di un’Europa più forte con un bilancio forte nell’interesse dei cittadini. Questo è il messaggio che il Parlamento vuole mandare ai Capi di Stato e di Governo”.