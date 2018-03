Bilancio record per Swiss nel 2017

editato in: da

(Teleborsa) – Swiss ha presentato un bilancio record, con un utile operativo salito del 31% a 561 milioni di franchi e un fatturato che cresce del 3,2% a 4,95 miliardi nel 2017, definito uno dei migliori risultati nella storia della compagnia aerea.

Un risultato frutto di tante variabili, dall’impiego di aerei di grande capacità e più performanti all’ indebolimento del franco svizzero, ma soprattutto dall’incremento salutare del movimento passeggeri. Sulla fidelizzazione della clientela, per il momento, non hanno inciso le recenti decisioni, tra cui quella di togliere i pasti sulle rotte brevi da Ginevra e dare la possibilità di rateizzare il pagamento dei biglietti, a un tasso d’interesse del 12%.

Thomas Klühr, ceo di Swiss, chiarisce che se le tariffe sono basse, si deve accettare di pagare gli extra, a cominciare dal cibo. In più, per coloro i quali scelgono la tariffa Economy light, si somma il costo della scelta del posto a bordo e per la valigia in stiva. Thomas Klühr ha dichiarato che la compagnia sta lavorando per garantire entro il 2020 di accedere al web su tutti i propri voli.