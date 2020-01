Bilanci, regole UE: Commissione al lavoro su revisione “non legislativa”

editato in: da

(Teleborsa) – “Stiamo intraprendendo una revisione dei regolamenti e delle direttive del “six-pack” e del “two-pack”. Quello che stiamo facendo, praticamente, è una revisione non legislativa per fare il punto sulla situazione attuale e valutare come queste regole hanno funzionato negli ultimi anni, e come semplificarle”.

Lo ha detto il Vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Ecofin oggi a Bruxelles, rispondendo a una domanda sull’ipotesi che la Commissione, nel quadro del “Green Deal” europeo, consideri gli investimenti “verdi” fuori dal calcolo dei deficit pubblici dei paesi dell’Eurozona.

La Commissione europea sembrerebbe, dunque, pronta a rimettere in discussione i due pacchetti di regole di bilancio dell’austerità – il “six-pack” e il “two-pack”, entrati in vigore rispettivamente nel 2011 e nel 2013 – che hanno riformato il Patto di Stabilità durante la crisi dell’Eurozona, anche se non è ancora chiaro se e fino a che punto le regole verranno modificate.

Capitolo Web Tax – “La Commissione Ue enfatizza la necessità di una soluzione a a livello internazionale proprio per evitare i rischi di ritorsioni”:ha detto rispondendo a chi gli chiedeva un’opinione sulle minacce Usa contro chi applicherà la web tax. “Se poi la soluzione internazionale impiegherà troppo tempo a materializzarsi, la Commissione ha già messo sul tavolo una proposta europea. Perché è importante agire a livello europeo, e non dei singoli Stati, per preservare l’integrità nel mercato interno”, ha sottolineato il Vicepresidente ricordando che la UE è pronta ad agire in caso di escalation che, però, “secondo noi va evitata”.