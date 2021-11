Bilanci d’Acciaio 2021, premiare le cinque aziende virtuose della filiera

(Teleborsa) – In occasione di Bilanci d’Acciaio 2021, siderweb ha premiato per l’ottavo anno le aziende della filiera siderurgica che si sono distinte per i migliori tassi di crescita e redditività. L’evento è stato ospitato al BPER Banca Forum Monzani di Modena, sponsorizzato da BPER Banca, Coface e Regesta.

La giuria, presieduta da Claudio Teodori, professore ordinario dell’Università degli Studi di Brescia, e composta da Gianfranco Tosini e Stefano Ferrari dell’Ufficio Studi siderweb, ha preso in considerazione le aziende inserite nello studio Bilanci d’Acciaio 2021, raggruppandole in cinque categorie: produzione di acciaio, prima trasformazione, distribuzione, centri servizio, commercio di rottame e ferroleghe.

Sponsor unico delle premiazioni è Coface, società leader a livello mondiale nell’assicurazione del credito I cinque vincitori di questa edizione, uno per ogni categoria sono Tubisteel per la categoria prima trasformazione, la RMB spa di Brescia per Commercio di rottame e ferroleghe, Franchini Lamiere spa come Centro servizi, Tubifal srl per la distribuzione, Acciaierie Valbruna spa per la produzione di acciaio.