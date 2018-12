Biesse sigla accordo con BNL per finanziamento medio-lungo termine

editato in: da

(Teleborsa) – Biesse e BNL Gruppo BNP Paribas hanno siglato un accordo con il quale la banca mette a disposizione un finanziamento bilaterale a medio lungo termine fino ad un importo massimo di 50 milioni utilizzabile per supportare il Gruppo Biesse sia per le proprie attività ordinarie sia per quelle di natura straordinaria (crescita per linee esterne).

Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo, pietra e materiali avanzati. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, la società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti “chiavi in mano” per la grande industria del mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico.