Biesse, il calendario finanziario del 2021

editato in: da

(Teleborsa) – La Società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2021.

Biesse ha inoltre comunicato che oltre agli eventi organizzati da Borsa Italiana, pianificherà durante il 2021 ulteriori occasioni di incontro con la comunità finanziaria sia presso la propria sede che attraverso mirati road-show in Italia ed all’estero. I dettagli degli eventi in questione saranno tempestivamente resi disponibili sul sito del Gruppo.

Lunedì 15/03/2021

CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020

Mercoledì 28/04/2021

Assemblea: Assemblea degli azionisti in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 29 aprile 2021)

Mercoledì 12/05/2021

CDA: Approvazione della relazione consolidata del primo trimestre 2021

Venerdì 30/07/2021

CDA: Approvazione della relazione consolidata del primo semestre 2021

Venerdì 29/10/2021

CDA: Approvazione della relazione consolidata del terzo trimestre 2021