Biesse, giù utili e ricavi nel trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Approvata la trimestrale del Gruppo Biesse che, nel periodo che chiude al 31 marzo 2019, ha conseguito un utile netto di 5,6 milioni di euro, in calo del 30,7% rispetto allo stesso periodo 2018.

I ricavi consolidati netti della società si sono attestati a 169 milioni di euro, incrementando il proprio valore del 4,1% rispetto ai tre mesi di confronto dell’anno precedente.

Il margine operativo lordo (EBITDA) si è invece fermato a 18,9 milioni di euro, contraendosi del 4,4% dal primo trimestre del 2018, ed ottenendo una incidenza sui ricavi dell’11,2%, di cui 1,2 milioni di euro dovuti all’impatto positivo dell’applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16, in vigore dal 1 gennaio di quest’anno.

Il reddito operativo (EBIT), a 10,7 milioni di Euro, ha subito una riduzione del 23,5% rispetto al periodo precedente con una incidenza sui ricavi 6,3%

La Posizione Finanziaria Netta registrata dal Gruppo al 31 Marzo 2019, dopo gli effetti IFRS 16, risulta negativa per 16,7 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta a fine Marzo 2019 -proformata senza impatti IFRS 16-, sarebbe stata invece positiva per 9,7 milioni, anche in considerazione della normale ciclicità/stagionalità caratteristica del business Biesse nel primo trimestre dell’anno.

Il capitale investito netto è pari a 243,2 milioni mentre il patrimonio netto si chiude a 226,5 milioni di euro.

Il titolo del Gruppo ha chiuso a 15,85 euro, con un calo del 6,76%.