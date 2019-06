Biesse crolla dopo taglio guidance 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Affonda sul mercato Biesse, che soffre con un calo del 17,63%.

A pesare sulle azioni contribuisce il taglio delle stime 2019 annunciato lo scorso venerdì. La società ha rivisto al ribasso le proprie previsioni su ricavi ed Ebitda per l’anno in corso. Attesa comunque positiva la posizione finanziaria netta per fine anno.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice FTSE Italia Star, evidenzia un rallentamento del trend della società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra rispetto all’indice dei titoli del segmento STAR, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Biesse rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,95 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,89.